Туляк сознался в убийстве друга через 18 лет и избежал наказания: расследование возобновлено

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Председатель СК России дал ряд поручений по уголовному делу о безвестном исчезновении жителя туляка Игоря Гапонова. О подробностях этой мрачной истории мы рассказывали почти три года назад.



В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России направлена ссылка на публикацию в социальной сети о несогласии с ходом установления обстоятельств безвестного исчезновения молодого человека. Расследование уголовного дела неоднократно приостанавливалось, после чего в 2021 году было возобновлено. Один из знакомых Гапонова рассказал, что задушил пропавшего из-за крупного долга, а труп закопал в д. Кишкино.

Останки Гапонова так и не были найдены, расследование вновь приостановили. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о ходе следствия. Вопрос находится на контроле в центральном аппарате ведомства.