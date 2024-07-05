Житель Узловой убил собутыльника, который предложил ему заняться сексом: суд огласил приговор

В Узловой 22-летний местный житель признан виновным в убийстве. Преступление произошло еще в начале февраля.

8 февраля обвиняемый распивал алкоголь в квартире 50-летнего знакомого. Собутыльники поссорились, и обвиняемый не менее 56 раз ударил потерпевшего ножом в шею, голову и грудную клетку, после чего сбежал. От полученных ранений мужчина скончался, его труп обнаружили только через три дня. В этот же день был задержан обвиняемый.

По нашей информации, обвиняемый утверждал, что ссора произошла из-за того, что потерпевший склонял его к половому акту.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 30 000 рублей.