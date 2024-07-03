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В Туле гаишник получил от «бесправного» водителя взятку в 20 тысяч рублей

В Туле гаишник получил от «бесправного» водителя взятку в 20 тысяч рублей

В отношении полицейского расследуется уголовное дело, он находится под домашним арестом.

В следственном отделе по Зареченскому району СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, обвиняемого в получении взятки.

По данным пресс-службы ведомства, 28 апреля инспектор ДПС получил от лишённого прав водителя 20 тысяч рублей. За это гаишник собирался закрыть глаза на допущенные взяткодателем нарушения.

Факт преступления был выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального УМВД. Суд поместил обвиняемого под домашний арест, ведётся следствие.

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Фотограф:
сегодня, в 18:20 0
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Место
Тульская областьТула

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