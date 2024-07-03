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В Тульской области создадут более 32 тысяч рабочих мест
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области создадут более 32 тысяч рабочих мест

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи врио губернатора Дмитрия Миляева и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Напомним, 3 июля в Тулу с рабочим визитом прибыл министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он провел двустороннюю встречу с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым, на которой шла речь об инвестиционном потенциале региона.

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Так, было озвучено, что в Корпорации развития области на сопровождении находится более 100 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций около 400 млрд рублей.

Реализация проектов позволит создать в Тульской области порядка 32 тысяч рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, успешно работает особая экономическая зона «Узловая». В ней зарегистрировано 28 резидентов, вложивших порядка 30 млрд рублей.

Кроме того, на территориях опережающего развития «Ефремов» и «Алексин» создано порядка 14 тысяч рабочих мест.

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году подписано 21 инвестиционное соглашение на общую сумму около 100 млрд рублей. Это позволит создать в Тульской области более 4 тысяч рабочих мест.

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сегодня, в 18:48 −3
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