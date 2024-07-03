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На улице Союзной на несколько дней ограничат движение автомобилей

На улице Союзной на несколько дней ограничат движение автомобилей

На ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Ф. Энгельса будет организовано двустороннее движение.

С 00.00 4 июля по 23.59 7 июля в Туле на ул. Союзной на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка будет действовать запрет движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств. Об этом сообщает городская администрация. Это связано с проведением гарантийных ремонтных работ. 

На время действия указанных ограничений на ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Ф. Энгельса организуют двустороннее движение, также будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

Автомобилистов просят учитывать это при планировании поездок по городу.

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