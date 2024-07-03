На улице Союзной на несколько дней ограничат движение автомобилей

На ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Ф. Энгельса будет организовано двустороннее движение.

С 00.00 4 июля по 23.59 7 июля в Туле на ул. Союзной на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка будет действовать запрет движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств. Об этом сообщает городская администрация. Это связано с проведением гарантийных ремонтных работ.

На время действия указанных ограничений на ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Ф. Энгельса организуют двустороннее движение, также будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств.

Автомобилистов просят учитывать это при планировании поездок по городу.