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В Туле неизвестные угнали автомобиль спасателя «ЛизаАлерт» с важным оборудованием

В Туле неизвестные угнали автомобиль спасателя «ЛизаАлерт» с важным оборудованием

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил об угоне автомобиля сотрудника с остановки улицы Мосина в Туле.

Уточняется, что в салоне машины находилось отрядное оборудование, критически необходимое волонтерам в сезон активных поисков. 

Цвет машины — белый, на крыше фонарь. Автомобиль — ГАЗ 310231 («Волга», госномер Н476ОН199).

— Уже подано заявление в полицию, задействованы все доступные нам каналы публикации — увы, пока безрезультатно. Но все эти годы мы полагались на ваши репосты, поэтому очень рассчитываем на них и сейчас! — призывают волонтеры. 

По их словам, оборудование позволяло 11 лет выводить людей из леса, находить потерявшихся бабушек и дедушек, детей и подростков в городской среде, действуя с максимальной эффективностью в безжалостной гонке со временем.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении автомобиля с отрядным оборудованием, просят сообщить, позвонив на телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт» — 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

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Автор:
сегодня, в 11:03 +6
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