Audi A6, участок и дом под Венёвом: на аукционе распродадут имущество должников

На аукцион выставлено имущество на общую сумму 7 млн 293 тыс. рублей. Среди них: автомобили Audi A6 Allroad Quattro C6 и Ford Focus, земельный участок и жилой дом в Веневском районе Тульской области.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, направляются в электронной форме на торговую площадку до 9 июля 2024 года.

Процесс реализации имущества посредством проведения торгов осуществляет МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, куда во исполнение своих полномочий УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество.

