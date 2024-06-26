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Audi A6, участок и дом под Венёвом: на аукционе распродадут имущество должников

Audi A6, участок и дом под Венёвом: на аукционе распродадут имущество должников

Ближайшие торги состоятся 11 июля в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

На аукцион выставлено имущество на общую сумму 7 млн 293 тыс. рублей. Среди них: автомобили Audi A6 Allroad Quattro C6 и Ford Focus, земельный участок и жилой дом в Веневском районе Тульской области.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, направляются в электронной форме на торговую площадку до 9 июля 2024 года. 

Процесс реализации имущества посредством проведения торгов осуществляет МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, куда во исполнение своих полномочий УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество.
 

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Тульская область

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