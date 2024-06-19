На ул. Дмитрия Ульянова временно перекроют движение

На улице Дмитрия Ульянова специалисты «Тулатеплосети» будут менять магистральные тепловые сети. В связи с этим введут ограничения движения.
Так, 21 июня с 22.00 до 6.00 24 июня на участке возле домов № 8 и 9 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.
Как сообщает администрация Тулы, во время ремонта автобусы маршрутов № 38, 54, 55 и троллейбусов маршрута № 5 изменят схему движения. Общественный транспорт будет ходить так:
- автобус № 38 с проездом от Павшинского моста по ул. Ф. Смирнова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова и далее по маршруту;
- автобус № 55 с проездом от Павшинского моста по ул. Коминтерна — ул. Фрунзе — ул. Демонстрации и далее по маршруту;
- автобус № 54 с проездом от Московского вокзала по Красноармейскому пр. — ул. Фрунзе — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова и далее по маршруту;
- троллейбус № 5 с проездом от Московского вокзала по Красноармейскому пр. — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Дм. Ульянова и далее по маршруту.