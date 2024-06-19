На ул. Дмитрия Ульянова временно перекроют движение

Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме.

На улице Дмитрия Ульянова специалисты «Тулатеплосети» будут менять магистральные тепловые сети. В связи с этим введут ограничения движения.

Так, 21 июня с 22.00 до 6.00 24 июня на участке возле домов № 8 и 9 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.

Как сообщает администрация Тулы, во время ремонта автобусы маршрутов № 38, 54, 55 и троллейбусов маршрута № 5 изменят схему движения. Общественный транспорт будет ходить так: