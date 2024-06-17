Пляж в Щекинском районе не прошел проверку из-за срыва подрядчиком контракта

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

17 июня на еженедельном оперативном совещании врио губернатора Дмитрия Миляева обсудили устранение нарушений в местах купания, зафиксированные ГУ МЧС России по Тульской области.

На прошлом оперативном совещании Дмитрий Миляев поручил главам администраций обеспечить открытие пляжей на территориях. Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил, что открыто 64 из 65 пляжей. На пляже в поселке Первомайском подрядчик не выполнил условия контракта в срок. В данный момент использование пляжа невозможно.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, Дмитрий Миляев поручил главе администрации Щекинского района Александру Гамбургу наладить работу с подрядчиком. А министру по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александру Бибикову — взять ситуацию на особый контроль.