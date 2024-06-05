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Экс-начальник тульской колонии в обмен на запчасти отпускал заключенных погулять на свободе

Экс-начальник тульской колонии в обмен на запчасти отпускал заключенных погулять на свободе

За это ближайшие годы он проведет в колонии общего режима.

В Киреевске суд вынес приговор бывшему начальнику колонии Николаю Хафизову. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

С 2022 по 2023 год бывший начальник колонии-поселения в пос. Бородинском Киреевского района (ФКУ КП-8 УФСИН России по Тульской области) обязывал осужденных покупать автомобильные запчасти и товары для нужд колонии, а взамен разрешал заключенным ненадолго выезжать в выходные за пределы исправительного учреждения. 

Суд приговорил бывшего начальника колонии-поселения к 4 годам лишения свободы, а также штрафу в 60 тыс. рублей. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

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начальник колонииприговоруголовное дело
Место
Тульская областьКиреевский район

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