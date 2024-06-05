На тульских дорогах появилась синяя разметка

На главной площади оружейной столицы и некоторых улицах Тулы появилась непривычная дорожная разметка синего цвета. Она нанесена в виде прерывистой линии. Что она означает?

Экспериментальная синяя разметка ранее была замечена в Москве. С 1 марта 2023 года синие полосы появились в других городах, а теперь добрались до Тулы. В соответствии с изменениями в законодательстве, синими прерывистыми линиями теперь обозначается зона платной парковки.

Согласно п. 1.7 ПДД РФ 1, «горизонтальная разметка, разметка синего цвета обозначает, что зона парковки используется на платной основе».

Синие линии наносятся для удобства водителей – если автомобилист случайно не заметил знак или табличку с обозначением платной парковки, по цвету дорожной разметки он сможет понять, где ему лучше припарковать автомобиль – в платной зоне или вне её.