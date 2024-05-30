В Туле криминальный авторитет по кличке Рыло получил 11 лет колонии

В Туле 50-летний Юрий Кушников признан виновным в «занятии высшего положения в преступной иерархии». Ранее мужчину признали виновным в «вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия», сообщает пресс-служба Тульского областного суда.

По версии обвинения, статус «положенца» Кушникову, взявшему криминальную кличку Рыло, был присвоен на сходке «воров в законе» не позднее 2005 года. Ранее судимый туляк следил за порядком в местах лишения свободы — держал «общак», разбирался в конфликтах заключённых, общался с другими «положенцами» и т. д. Существенным аргументом занятия Кушниковым высшего положения в преступной иерархии были его татуировки, которые, правда, как утверждал в суде сам Кушников, он набил еще в подростковом возрасте: смерть с косой, паутина, свастика, женщина с мечом, перстни с куполами, погоны и череп.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.