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На Зеленстрое рядом с новостройками сгорела дача: видео

На Зеленстрое рядом с новостройками сгорела дача: видео

В результате происшествия никто не пострадал.

Вчера, 28 мая, в 23.01 стало известно о пожаре в даче, расположенное в СНТ «Залог здоровья», сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону.

На указанный адрес незамедлительно выехали сразу несколько пожарных расчётов. Прибыв на место происшествия в 23.11, пожарные ликвидировали открытое горение в 23.50. В результате происшествия дача полностью выгорела. Причина пожара устанавливается.

Отметим, что по словам очевидцев, проезд пожарных к дому был затруднен: то ли из-за шлагбаумов, то ли из-за узких проездов в СНТ.

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