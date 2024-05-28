В Туле огласили приговор убийце кота

В Туле 71-летний местный житель признан виновным в жестоком обращении с животным.

Напомним, 24 июня 2023 года обвиняемый, находившийся на даче, заметил кота по кличке Котэ, который запрыгнул на обеденный стол и ел его еду. Взбесившись, мужчина метлой разбил ему голову и нанес еще не менее 5 ударов по туловищу. От полученных травм кот умер.

В ходе судебного процесса пенсионер заявил, что Котэ терроризировал его два года: «Из-за него мои кошки бомжами стали, боялись дома ночевать!» Подсудимый, кроме этого, ссылался на то, что у него из-за чужого кота был нервный стресс, а у его жены — сердечные приступы, так как кот пугал их по ночам.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.