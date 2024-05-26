В Пролетарском районе Тулы пенсионер на Fiat сбил женщину и собак

ДТП произошло днем 26 мая. Транспортное средство сбило женщину с двумя собаками. О случившемся сообщили очевидцы.
По информации источника, пострадавшую увезли на скорой. По словам очевидцев, животные находятся в тяжелом состоянии.
UPD.: Как уточнил первый замглавы администрации Тулы Дмитрий Ярцев женщину сбил автомобиль. В Госавтоинспекции данный факт подтвердили. Пострадавшая переходила дорогу с двумя собаками по нерегулируемому пешеходному переходу. Наезд на нее совершил 78-летний водитель на автомобиле Fiat.