Легкая атлетика: региональные соревнования определили лучших спортсменов

Фото пресс-службы Тульской областной федерации лёгкой атлетики.

На Центральном стадионе Тулы прошли старты первенства области по легкой атлетике в трех возрастных категориях.

В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из Тулы и районов области. В ряде дисциплин был показаны высокие результаты.

В возрастной категории до 16 лет уверенную победу в беге на 100 м с результатом 12 секунд ровно одержала 15-летняя тулячка Олеся Герасимова, выполнив при этом норматив кандидата в мастера спорта. Она же победила в беге на 200 м (26,07 с).

В этой же возрастной группе высокие результаты показали победители в следующих видах:

Толкание ядра и метание копья среди девушек — Фабиана Елистратова (Алексин) — 12 м 01 см и 33 м ровно.

Прыжки в длину — Максим Антонов (Тула) — 6 м 60 см.

Метание копья у юношей — Дмитрий Городничий (Селиваново) — 51м 55 см.

Бег 100 м — Алексей Смирнов (Тула) — 11,4 с.

В возрастной категории до 18 лет отличились:

Бег 400 и 800 м — Дмитрий Яковлев (Новомосковск) — 51,5 с и 1 мин. 56,8 с.

Бег 100 м — Евгений Глебов (Щёкино) — 11,1 с.

Бег 200 м — Антон Гугнин (Узловая) — 22,6 с.

Прыжки в длину — Софья Жукова — 5 м 49 см.

Среди юниоров до 20 лет с хорошими результатами победили:

Бег 100 м — Александр Митяев (Болохово) — 11,0 с.

Бег 200 и 400 м — Даниил Шальнев (Тула) — 22,8 с и 50,6 с.

Бег 100 м у девушек — Дарья Буравцова — 12,3 с.

По итогам соревнований сформирован предварительный состав сборной команды Тульской области, которая примет участие в первенстве Центрального федерального округа в Брянске в конце мая.

Окончательный состав команды с учетом всех возрастных групп будет дополнен после чемпионата Тульской области, который пройдет в Туле 21–22 мая.

