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Погода в Туле 14 мая: до +15 градусов и без осадков
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 14 мая: до +15 градусов и без осадков

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

Во вторник в регионе будет облачно с прояснениями,  осадков не ожидается. Ветер северный, до 8 метров в секунду.

Ночью возможны заморозки от -2 до +5 градусов, днём – от +10 до +15. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

 

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сегодня, в 07:00 +4
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