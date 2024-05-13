Погода в Туле 14 мая: до +15 градусов и без осадков

Фото из архива Myslo

Во вторник в регионе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, до 8 метров в секунду.

Ночью возможны заморозки от -2 до +5 градусов, днём – от +10 до +15. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.