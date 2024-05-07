Трое туляков пытались ограбить супермаркет, чтобы перепродать продукты: суд вынес приговор

Фото Артема Жильцова.

Узловский межрайонный прокурор поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 19, 18 и 15-летнего местных жителей. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).



Так, 19 ноября 2023 года 19-летний парень предложил своим 18 и 15-летним знакомым похитить продукты из сетевого магазина, чтобы перепродать. У парней были проблемы с деньгами.

В супермаркете все пошло не по плану: странное поведение троих покупателей заметил продавец. Двое парней сбежали из магазина с пакетом товаров, а третий беспрепятственно покинул помещение, будучи незамеченным.

— С учетом позиции гособвинителя по совокупности преступлений суд приговорил 19-летнего подсудимого к 1,5 года лишения свободы условно, 18-летнему сообщнику назначен уголовно-судебный штраф в размере 10 тыс. руб., а несовершеннолетний подельник приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.