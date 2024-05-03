Безработный житель Одоева отобрал у туляка деньги и вино

Преступник задержан, в полиции решается вопрос о возбуждении дела.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В дежурную часть обратился житель Пролетарского округа. Мужчина заявил, что на улице Марата на него напал неизвестный и отобрал тысячу рублей вместе с бутылкой вина.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний житель Одоевского района.

Мужчина сознался в содеянном, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.