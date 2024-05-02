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За четыре дня 62 туляка попались пьяными за рулём
Фото из архива Myslo

За четыре дня 62 туляка попались пьяными за рулём

Шестеро из них уже задерживались за езду «под градусом», им грозит уголовная ответственность.

С 28 апреля по 1 мая сотрудниками тульской Госавтоинспекции были задержаны 62 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Подробная статистика выглядит так:

  • 20 задержанных сели за руль подшофе, 
  • 6 человек при этом не имели водительского удостоверения,
  • 25 нарушителей отказались от медосвидетельствования,
  • пятеро при этом не имели водительского удостоверения.

В отношении шести задержанных за рецидив собраны материалы проверки по признакам преступления по ст. 264.1 УК РФ. УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает:

 

  • Пьяная езда грозит штрафом на сумму 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.
  • При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция – два года лишения свободы с трехлетним лишением права управления всеми видами транспортных средств.

Вождение в нетрезвом виде – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, приводящих к наиболее тяжелым последствиям. Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме. Если вам известно о фактах пьяного вождения, звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13.

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сегодня, в 08:00 0
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Место
Тульская областьТула

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