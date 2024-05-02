За четыре дня 62 туляка попались пьяными за рулём

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Шестеро из них уже задерживались за езду «под градусом», им грозит уголовная ответственность.

С 28 апреля по 1 мая сотрудниками тульской Госавтоинспекции были задержаны 62 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Подробная статистика выглядит так:

20 задержанных сели за руль подшофе,

6 человек при этом не имели водительского удостоверения,

25 нарушителей отказались от медосвидетельствования,

пятеро при этом не имели водительского удостоверения.

В отношении шести задержанных за рецидив собраны материалы проверки по признакам преступления по ст. 264.1 УК РФ. УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает:

Пьяная езда грозит штрафом на сумму 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция – два года лишения свободы с трехлетним лишением права управления всеми видами транспортных средств.

Вождение в нетрезвом виде – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, приводящих к наиболее тяжелым последствиям. Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме. Если вам известно о фактах пьяного вождения, звоните по телефонам: