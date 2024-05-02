За четыре дня 62 туляка попались пьяными за рулём

С 28 апреля по 1 мая сотрудниками тульской Госавтоинспекции были задержаны 62 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Подробная статистика выглядит так:
- 20 задержанных сели за руль подшофе,
- 6 человек при этом не имели водительского удостоверения,
- 25 нарушителей отказались от медосвидетельствования,
- пятеро при этом не имели водительского удостоверения.
В отношении шести задержанных за рецидив собраны материалы проверки по признакам преступления по ст. 264.1 УК РФ. УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает:
- Пьяная езда грозит штрафом на сумму 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.
- При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция – два года лишения свободы с трехлетним лишением права управления всеми видами транспортных средств.
Вождение в нетрезвом виде – одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, приводящих к наиболее тяжелым последствиям. Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме. Если вам известно о фактах пьяного вождения, звоните по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13.