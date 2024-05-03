В Туле День Победы пройдет без фейерверка

Основные мероприятия 9 мая пройдут на площади Ленина, площади Победы и Казанской набережной.

— Парад будет в 10.00. Центр перекроют. На трибунах будут только приглашенные люди по пропускам. Сегодня состоится репетиция Парада, а 5 числа пройдет генеральная репетиция. Ограничения на перекрытия движения также работают. В 12.00 в ГКЗ пройдёт концерт. На Казанской набережной и площади Победы будут звучать песни военных лет, затем выступят коллективы центров культуры, — рассказала Инесса Фельдман.

В 18.00 выступит губернаторский духовой оркестр. В 18.50 состоится Всероссийская минута молчания на Казанской набережной и площади Ленина. На площади Ленина после минуты молчания пройдет традиционная акция «Синий платочек».

— На Казанской набережной не будет фейерверка. А решение по поводу военного салюта принимается на федеральном уровне, — добавила Фельдман.