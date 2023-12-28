Москвич задушил и сжёг двух людей в Тульской области ради квартиры

В Туле 46-летний житель Москвы обвиняется в разбое и убийстве двух человек, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемый познакомился с 52-летним мужчиной, злоупотребляющим алкоголем, и его 39-летней сожительницей. Он уговорил новых знакомых продать квартиру в столице и переехать в Суворов.

Получив 8 миллионов 550 тысяч рублей от продажи жилья, в начале марта 2023 года обвиняемый перевез женщину в заранее подготовленную квартиру в Суворове. 3 марта он привез туда же знакомого, отвел его в лес, ударил по голове и задушил. Труп жертвы он сжег.

Через два дня, понимая, что сожительница убитого задает слишком много вопросов и может выдать его полиции, он также вывез женщину в лес, задушил и сжег труп.

Благодаря профессиональной и слаженной работе следователей и оперативных сотрудников удалось достоверно установить причастность жителя Москвы к совершенным преступлениям.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.