  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Москвич задушил и сжёг двух людей в Тульской области ради квартиры - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Москвич задушил и сжёг двух людей в Тульской области ради квартиры

Москвич задушил и сжёг двух людей в Тульской области ради квартиры

Уголовное дело передано в суд.

В Туле 46-летний житель Москвы обвиняется в разбое и убийстве двух человек, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемый познакомился с 52-летним мужчиной, злоупотребляющим алкоголем, и его 39-летней сожительницей. Он уговорил новых знакомых продать квартиру в столице и переехать в Суворов.

Получив 8 миллионов 550 тысяч рублей от продажи жилья, в начале марта 2023 года обвиняемый перевез женщину в заранее подготовленную квартиру в Суворове. 3 марта он привез туда же знакомого, отвел его в лес, ударил по голове и задушил. Труп жертвы он сжег.

Через два дня, понимая, что сожительница убитого задает слишком много вопросов и может выдать его полиции, он также вывез женщину в лес, задушил и сжег труп.

Благодаря профессиональной и слаженной работе следователей и оперативных сотрудников удалось достоверно установить причастность жителя Москвы к совершенным преступлениям. 

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 16:16 +2
Другие статьи по темам
Прочее
убийствоТулапроисшествияСледственный комитетубил из-за квартиры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Метеопредупреждение: с 31 декабря в Тульской области резко похолодает на 7-12 градусов
Метеопредупреждение: с 31 декабря в Тульской области резко похолодает на 7-12 градусов
В Плавске городской парк утонул в канализационных стоках – видео
В Плавске городской парк утонул в канализационных стоках – видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.