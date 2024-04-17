В Туле со снежного полигона сбрасывали сточные воды в приток ручья Рогожня

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

По данному факту прокуратура начала проверку.

Житель Тулы обратился в природоохранную прокуратуру с жалобой на работу снегоплавильной установки — по его словам, зимой она загрязняла воздух.

Сотрудники ведомства выехали на место совместно со специалистом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

— Установлено, что ООО «Неруд-эксперт» с промышленной площадки, расположенной в проезде Энергетиков, осуществляет сброс ливневых сточных вод на рельеф местности. Далее они попадают в ручей без названия, являющийся притоком ручья Рогожня, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В организации запрошены правоустанавливающие документы на земельный участок, проектная документация на снегоплавильную установку, разрешающие документы на право пользования водным объектом, копии муниципальных контрактов на оказание услуг по размещению/утилизации снежно-ледяных масс.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.