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В Туле со снежного полигона сбрасывали сточные воды в приток ручья Рогожня
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле со снежного полигона сбрасывали сточные воды в приток ручья Рогожня

По данному факту прокуратура начала проверку.

Житель Тулы обратился в природоохранную прокуратуру с жалобой на работу снегоплавильной установки — по его словам, зимой она загрязняла воздух. 

Сотрудники ведомства выехали на место совместно со специалистом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. 

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— Установлено, что ООО «Неруд-эксперт» с промышленной площадки, расположенной в проезде Энергетиков, осуществляет сброс ливневых сточных вод на рельеф местности. Далее они попадают в ручей без названия, являющийся притоком ручья Рогожня, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В организации запрошены правоустанавливающие документы на земельный участок, проектная документация на снегоплавильную установку, разрешающие документы на право пользования водным объектом, копии муниципальных контрактов на оказание услуг по размещению/утилизации снежно-ледяных масс.

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По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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