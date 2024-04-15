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В Кимовске суд отправил пьяного водителя в колонию и конфисковал у него «Ладу»
Фото из архива Myslo

В Кимовске суд отправил пьяного водителя в колонию и конфисковал у него «Ладу»

Одна из причин столь сурового наказания – уже имеющаяся судимость за нетрезвую езду.

В январе сотрудники ДПС остановили на ул. Кузнечной в пос. Епифань «пятнадцатую» «Ладу», за рулём которой находился местный житель. Мужчина хорошо знаком полицейским – ранее его осудили за пьяную езду на 10 месяцев лишения свободы и запретили садиться за руль ближайшие 3 года.

Злоумышленник не просто нарушил запрет – во время задержания он опять был пьян. С учётом ранее вынесенного приговора, суд назначил фигуранту 1,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года.

Автомобиль мужчины был конфискован в доход государства.

 

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сегодня, в 19:11 +2
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