В Кимовске суд отправил пьяного водителя в колонию и конфисковал у него «Ладу»

Фото из архива Myslo

В январе сотрудники ДПС остановили на ул. Кузнечной в пос. Епифань «пятнадцатую» «Ладу», за рулём которой находился местный житель. Мужчина хорошо знаком полицейским – ранее его осудили за пьяную езду на 10 месяцев лишения свободы и запретили садиться за руль ближайшие 3 года.

Злоумышленник не просто нарушил запрет – во время задержания он опять был пьян. С учётом ранее вынесенного приговора, суд назначил фигуранту 1,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года.