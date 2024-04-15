На ямочный ремонт тульских дорог выделено 402 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.

Он отметил, что по поручению губернатора на ликвидацию дефектов дорожного покрытия на автодорогах муниципального значения из резервного фонда правительства дополнительно выделено 250 млн рублей.

– Ямочный ремонт планируется провести на площади в 223,5 тыс. кв. м. В муниципалитетах уже выполнен ремонт на 22 тыс. кв. м, а за счет привлеченных дополнительных средств – на 6 тыс. кв. м. На дополнительные средства уже заключены контракты и приступили к работам в 6 муниципальных образованиях, ещё в четырёх контракты находятся в стадии заключения. В остальных муниципалитетах проводятся конкурсные процедуры.

Все работы по ямочному ремонту планируется завершить до 31 мая.

Алексей Дюмин отметил, что количество обращений в Ситуационный центр по ямам на дорогах снизилось на 25%. Но есть некоторые улицы, на которые по-прежнему приходит большое количество жалоб.

– Я поездил по области. Есть замечания. Нужно усилить финансирование регионального дорожного фонда на 2024 год, – заявил губернатор.

По словам заместителя главы региона Сергея Егорова, выбраны 43 приоритетных участка для ремонта. На приведение их в порядок потребуется около 1 млрд рублей. В общей сложности финансирование дорожного фонда составит 9,8 млрд рублей. Все запланированные работы будут выполнены до конца сезона.