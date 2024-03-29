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В Туле матч «Арсенал» — «Тюмень» пройдет без зрителей

В Туле матч «Арсенал» — «Тюмень» пройдет без зрителей

Это связано с усилением антитеррористических мер после событий в «‎Крокус Сити Холле».

Футбольный клуб «Арсенал» по рекомендациям ФНЛ принял решение о проведении матча 25-го тура без зрителей. 

— Это связано с комплексным усилением мер антитеррористической направленности после недавних трагических событий в Московской области. Органами МВД не согласован план по обеспечению общественного порядка и безопасности, необходимый для проведения матча с участием зрителей, — прокомментировали в пресс-службе «Арсенала».

Клуб приносит извинения каждому любителю футбола.

Напомним, игра между «Арсеналом» и «Тюменью» состоится 30 марта. 

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