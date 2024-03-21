Контрактник из Тульской области ушел в самоволку на 9 месяцев. Его осудили на 5 лет лишения свободы

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Тульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело П. Военнослужащего обвинили в самовольном оставление части и неявке на службу без уважительных причин.

Так, в ноябре 2022 года П. в период объявленной на территории РФ частичной мобилизации, являясь военнослужащим-контрактником, без уважительных причин не прибыл на службу в воинскую часть к назначенному времени.

В суде обвиняемый пояснил, что хотел взять перерыв от военной службы, отдохнуть, провести время по своему усмотрению. Подсудимый ездил в Донецкую Народную Республику, Санкт-Петербург, Москву и Тулу, продолжая уклоняться от военной службы.



Обвиняемый обратился в военную комендатуру лишь 6 сентября 2023 года. В связи с этим его незаконное нахождение вне воинской части было прекращено. В судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся.

— Приговором суда П. признан виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мера процессуального принуждения осужденному — в виде обязательства о явке была отменена, он взят под стражу в суде, — рассказали в пресс-службе объединенной судебной системы Тульской области.