Тульская область стала лучшим регионом ЦФО по коммуникационному сопровождению нацпроектов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 19 по 21 марта в Москве проходит стратегическая сессия «Проектная деятельность: ещё проще, быстрее, эффективнее». Тульская область получила диплом Правительства РФ как «Лидер мнений» и отмечена АНО «Национальные приоритеты» как лучший регион ЦФО по коммуникационному сопровождению нацпроектов.

В стратсессии принимают участие руководители проектных офисов всех субъектов РФ и федеральных органов власти. Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что в связи с масштабом и амбициозностью задач, поставленных Президентом в Послании Федеральному Собранию, Правительство усовершенствует систему управления национальными проектами. Это позволит ускорить реакции на запросы граждан, на возникающие проблемы и риски.

Министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко подчеркнул, что стратсессия позволяет обменяться опытом, внедрить новые идеи и практики.

— В формате открытого диалога единой проектной команды были определены общие планы по дальнейшей реализации нацпроектов. Цель, как отметил Президент Владимир Путин, — решить самые чувствительные проблемы людей, повысить их благосостояние, — сказал Антон Емельяненко.