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За невыплату алиментов жительница Тульской области отправится на обязательные работы

За невыплату алиментов жительница Тульской области отправится на обязательные работы

Ей предстоит отработать 100 часов.

На исполнении в отделении судебных приставов Веневского района Тульской
области находится исполнительное производство в отношении 37-летней гражданки о взыскании алиментов на содержание дочерей 12 и 13 лет.

«Мать от уплаты алиментов уклонялась, участия в воспитании девочек не
принимала, в конечном итоге накопив крупный долг», – говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Тульской области.

Судебный пристав составил протокол на женщину по ч. 1 ст.
5.35.1 КоАП РФ – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В качестве наказания неплательщице алиментов назначено 100 часов обязательных работ.

При этом отбытие административного наказания не освобождает женщину от обязанности по оплате долга. Также сотрудники органа принудительного исполнения напомнили гражданке о том, что следующей мерой может стать привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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