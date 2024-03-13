В Туле 26-летний бизнесмен из Средней Азии пытался «купить» офицера ФСБ

Фото: СУ СК России по Тульской области

В Центральном районе Тулы сотрудники регионального СУ СК России на основании материалов, поступивших из тульского Управления ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего уроженца одной из стран Средней Азии. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере.

Установлено, что владелец одного из городских кафе обратился к сотруднику ФСБ с просьбой о покровительстве. Он рассчитывал, что чекист избавит его от проверок контролирующих органов. Как только об этом узнали правоохранители, дальнейшие события развивались под контролем сотрудников УФСБ России по Тульской области.

Мужчину задержали при передаче взятки в размере 300 тысяч рублей. Задержанный полностью признал вину. Ведётся следствие.