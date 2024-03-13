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В Новомосковске школа готова потратить 12,5 млн рублей на лабораторию робототехники
Фото из архива Myslo

В Новомосковске школа готова потратить 12,5 млн рублей на лабораторию робототехники

Соответствующая заявка размещена на портале «РосТендер».

Новомосковская средняя общеобразовательная школа № 3 ищет поставщика лабораторного комплекса для изучения робототехники. Электронный аукцион проводится до 21 марта.

Общая стоимость заявки – 12502000 рублей. В неё входят 14 позиций, самая дорогая из которых – шесть наборов для конструирования промышленных робототехнических систем стоимостью 2,01 млн рублей.

Кроме того, согласно условиям аукциона, поставщик должен будет оснастить школу 3D-принтером, комплектом специальных полей, учебным роботом-манипулятором и другими элементами.

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сегодня, в 18:36 +1
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