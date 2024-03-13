В Новомосковске школа готова потратить 12,5 млн рублей на лабораторию робототехники

Фото из архива Myslo

Новомосковская средняя общеобразовательная школа № 3 ищет поставщика лабораторного комплекса для изучения робототехники. Электронный аукцион проводится до 21 марта.

Общая стоимость заявки – 12502000 рублей. В неё входят 14 позиций, самая дорогая из которых – шесть наборов для конструирования промышленных робототехнических систем стоимостью 2,01 млн рублей.

Кроме того, согласно условиям аукциона, поставщик должен будет оснастить школу 3D-принтером, комплектом специальных полей, учебным роботом-манипулятором и другими элементами.