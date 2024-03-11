В центре Тулы водитель каршеринга врезался в забор, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД

Фото УГИБДД по Тульской области.

Рано утром 9 марта экипаж ДПС во время несения службы на улице Каминского в Туле подал сигнал об остановке водителю автомобиля каршеринга Kia Rio.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. После непродолжительного преследования на улице Первомайской нарушитель врезался в металлический забор. В результате ДТП никто не пострадал.

За рулем машины каршеринга находился ранее лишенный права управления 23-летний туляк. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Его отстранили от управление, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

На нарушителя составили административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за управление автомобилем без прав. Мировой судья назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, водителю грозит уголовное наказание за повторную пьяную езду.