В Богородицке вынесли приговор преступной группировке за организацию азартных игр

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Богородицке пяти жителям вынесли приговор по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

Установлено, что в период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года в Богородицке мужчина вместе с четырьмя знакомыми проводили азартные игры в арендованных помещениях. Обвиняемые получили преступный доход в размере не менее 1 700 000 рублей.

Кроме того, один из членов преступной группы признан виновным в мошенничестве в значительном размере и мошенничестве в крупном размере. В 2022 году мужчина предложил организатору подпольного казино помощь: якобы он должен был дать взятки должностным лицам, чтобы организаторов не посадили. Однако фактически он никому не собирался отдавать деньги.

Уголовное дело было возбуждено следователем регионального следственного управления по материалам УФСБ России по Тульской области.

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении пяти фигурантов.

С учетом позиции государственного обвинителя организатор группы приговорен к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Охраннику назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 530 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Операторам и администратору назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штрафом в размере 200 тыс. рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил.