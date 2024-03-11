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Два человека погибли при пожаре в Узловском районе
Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Два человека погибли при пожаре в Узловском районе

Происшествие случилось вечером 10 марта.

В 19.44 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Узловском районе, поселке Дубовка. На место происшествия выехали два пожарных расчета ПЧ-30, по одному расчету ПСЧ-25 и ПСЧ-67.

Горение ликвидировали в 20.20. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, в результате пожара погибла 72-летняя женщина и 60-летний мужчина. Комната выгорела по всей площади. 

Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 14 человек и 4 единицы техники. Причину возгорания будут устанавливать сотрудники МЧС. 

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Узловский районДубовкаГУ МЧС России по Тульской области

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