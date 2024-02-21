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Экс-министр Артур Контрабаев вышел на свободу

Экс-министр Артур Контрабаев вышел на свободу

Областной суд рассмотрел апелляцию бывшего чиновника.

Сегодня, 21 февраля, Тульский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о растрате 68 млн рублей, выделенных на создание и внедрение новой региональной информационной системы здравоохранения.

Обвиняемыми по делу проходили экс-министр информатизации Тульской области Артур Контрабаев и предприниматель Алексей Черноусов. В мае прошлого года Контрабаев по решению суда получил 3,5 года колонии, а Алексей Черноусов — три.

Рассмотрев апелляцию осужденных, суд апелляционной инстанции изменил приговор Центрального районного суда, исключив два не нашедших подтверждения эпизода преступления, уменьшив сумму причиненного преступлением материального ущерба с 68 млн рублей до 12. 

Соответственно, по оставшемуся эпизоду растраты срок давности уже истек. С сегодняшнего дня Контрабаев и Черноусов свободны. Меры пресечения в отношении мужчин отменены. 

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