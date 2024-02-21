Тульские велогонщики выступят на международном мультиспортивном турнире Игры Будущего

Фото предоставлены министерством спорта Тульской области.

Велогонщики команды Marathon-Tula Гульназ Хатунцева, Сергей Ростовцев, Диана Климова, Мария Аверина, Мария Ростовцева и Инна Абайдуллина выступят на первом в истории международном мультиспортивном турнире Игры Будущего-2024. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

22 февраля велогонщики выступят в дисциплине «Виртуальная велогонка».

Сегодня, 21 февраля, в Казани состоится церемония открытия Игр. В них примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран. Соревнования будут поделены на 5 категорий или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Турнир завершится 3 марта.