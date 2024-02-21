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Тульские велогонщики выступят на международном мультиспортивном турнире Игры Будущего
Фото предоставлены министерством спорта Тульской области.

Тульские велогонщики выступят на международном мультиспортивном турнире Игры Будущего

Это крупные инновационные соревнования.

Велогонщики команды Marathon-Tula Гульназ Хатунцева, Сергей Ростовцев, Диана Климова, Мария Аверина, Мария Ростовцева и Инна Абайдуллина выступят на первом в истории международном мультиспортивном турнире Игры Будущего-2024. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области. 

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22 февраля велогонщики выступят в дисциплине «Виртуальная велогонка».

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Сегодня, 21 февраля, в Казани состоится церемония открытия Игр. В них примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран. Соревнования будут поделены на 5 категорий или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

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Турнир завершится 3 марта.

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