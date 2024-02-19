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За выходные в Туле и области задержали 26 нетрезвых водителей

За выходные в Туле и области задержали 26 нетрезвых водителей

Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 14 водителей привлекли к ответственности по части первой статьи 12.8 КоАП РФ — «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Четыре автомобилиста отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что четверо водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения без водительских прав. 

Также в отношении четырех водителей за рецидив собраны материалы проверки по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим вас сообщить об этом по телефонам (круглосуточно):
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54;
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54;
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32−38−38;
  • для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7 999 374−36−13.

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