В Туле в Левобережном за «‎Глобусом» задымилась строящаяся многоэтажка

14 февраля подписчики сообщили, что в районе 14 часов в Левобережном загорелось строящееся здание за гипермаркетом «Глобус».
Подробности происшествия уточняются.
UPD: По сообщению МЧС, пожара не было, рабочие разогревали смолу.
О происшествии Myslo сообщили читатели.
14 февраля подписчики сообщили, что в районе 14 часов в Левобережном загорелось строящееся здание за гипермаркетом «Глобус».
Подробности происшествия уточняются.
UPD: По сообщению МЧС, пожара не было, рабочие разогревали смолу.
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