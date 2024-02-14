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В Туле в Левобережном за «‎Глобусом» задымилась строящаяся многоэтажка
Фото читателя Myslo

В Туле в Левобережном за «‎Глобусом» задымилась строящаяся многоэтажка

О происшествии Myslo сообщили читатели.

14 февраля подписчики сообщили, что в районе 14 часов в Левобережном загорелось строящееся здание за гипермаркетом «‎Глобус».

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Подробности происшествия уточняются. 

UPD: По сообщению МЧС, пожара не было, рабочие разогревали смолу.  

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