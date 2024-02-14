В Туле в Левобережном за «‎Глобусом» задымилась строящаяся многоэтажка

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14 февраля подписчики сообщили, что в районе 14 часов в Левобережном загорелось строящееся здание за гипермаркетом «‎Глобус».

Подробности происшествия уточняются.

UPD: По сообщению МЧС, пожара не было, рабочие разогревали смолу.