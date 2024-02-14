Воспитанник «Спартака» пополнил ряды «Арсенала»

Максим Лайкин будет выступать за тульский клуб на правах аренды.

В тульский «Арсенал» переходит 20-летний воспитанник академии московского «Спартака» Максим Лайкин, сообщает пресс-служба ПФК «Арсенал».

Полузащитник прошел все ступени структуры красно-белых — выступал за молодежную команду и «Спартак-2», а 25 ноября 2023 года дебютировал за основной состав в выездном матче РПЛ с «Балтикой».

В прошлом сезоне в Первой лиге Лайкин на правах аренды выступал за «Нефтехимик»: провел 31 матч, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

В «Арсенале» Лайкин будет выступать под номером 9.