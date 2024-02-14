  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Воспитанник «Спартака» пополнил ряды «Арсенала» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Воспитанник «Спартака» пополнил ряды «Арсенала»

Воспитанник «Спартака» пополнил ряды «Арсенала»

Максим Лайкин будет выступать за тульский клуб на правах аренды.

В тульский «Арсенал» переходит 20-летний воспитанник академии московского «Спартака» Максим Лайкин, сообщает пресс-служба ПФК «Арсенал».

Полузащитник прошел все ступени структуры красно-белых — выступал за молодежную команду и «Спартак-2», а 25 ноября 2023 года дебютировал за основной состав в выездном матче РПЛ с «Балтикой».

В прошлом сезоне в Первой лиге Лайкин на правах аренды выступал за «Нефтехимик»: провел 31 матч, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

В «Арсенале» Лайкин будет выступать под номером 9.

Сюжет: Арсенал
В Турции стартовал третий сбор «Арсенала»
Спорт
В Турции стартовал третий сбор «Арсенала»
сегодня, в 09:43, 3 386 -1
«Арсенал» подписал контракт с хорватским защитником
Спорт
«Арсенал» подписал контракт с хорватским защитником
вчера, в 09:38, 5 672 -4
В ожидании реванша: тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Балтикой»
Спорт
В ожидании реванша: тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Балтикой»
9 февраля, в 16:16, 9 2030 1
Состав тульского «Арсенала» пополнил белорус Евгений Шевченко
Спорт
Состав тульского «Арсенала» пополнил белорус Евгений Шевченко
7 февраля, в 20:12, 3 1326 -1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:35 +1
Другие статьи по темам
Прочее
АрсеналТулатрансферСпартакамежсезонье

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Жалуйтесь куда хотите!»: жители Щекинских сёл вовремя не получили пенсию из-за графика работы почты
«Жалуйтесь куда хотите!»: жители Щекинских сёл вовремя не получили пенсию из-за графика работы почты
В Туле в Левобережном за «‎Глобусом» задымилась строящаяся многоэтажка
В Туле в Левобережном за «‎Глобусом» задымилась строящаяся многоэтажка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.