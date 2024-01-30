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В Узловой осудили воришку-чистюлю

В Узловой осудили воришку-чистюлю

Мужчина утащил из магазина шампунь и гель для душа.

В Узловой местный житель признан виновным в мелком хищении, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что днем 12 января обвиняемый находился в торговом зале магазина «Верный». Оттуда он украл два шампуня и один гель для душа. Ущерб от его действий составил 827 рублей 43 копейки.

Постановлением мирового судьи мужчине назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей.

Мировой судья судебного участка № 43 Узловского судебного района назначил Полищуку А. М. штраф 1 тысячу рублей за кражу шампуня и геля.
 
 

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