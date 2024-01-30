Хоккейная «Академия Михайлова» разгромила «Тайфун»

Фото пресс-службы «Академия Михайлова».

29 января «Академия Михайлова» провела четвертую домашнюю игру. Соперником стал приморский «Тайфун».

Жарко на площадке было с первых минут. Туляки много атаковали, и уже на пятой минуте Кирилл Колыхалов в падении открыл счёт. Затем через три минуты Даниил Жураков бросил в сторону ворот, и вовремя оказавшийся в нужное время в нужном месте Данила Булатов увеличил преимущество. До перерыва «михайловцы» отличились еще раз — автор гола Владислав Фёдоров.

Вторая двадцатиминутка была самая яркая — подопечные Ирека Галявиева забросили четыре безответные шайбы — отличились Данила Ткач, Кирилл Колыхалов, Даниил Булыгин и Климентий Шиндяев. После седьмой пропущенной тренерский штаб «Тайфуна» сменил вратаря.

На 42-й минуте гости смогли найти «ключ» к воротам Ильи Канарского, но «академики» в долгу не остались и в большинстве решили вопрос: Матвей Брынцев принял передачу от Даниила Журакова и отправил шайбу за спину приморского голкипера.

Страсти на льду накалялись: сначала Данила Булатов удалился за подножку, а через две секунды дело дошло до драки, за что игроки получили удаление. «Тайфун» воспользовался численным преимуществом и забросил ещё одну шайбу, даже не смог помочь Матвей Брынцев, который пытался всем телом спасти ворота Канарского. Судьи засчитали гол после долгого видеопросмотра. После меньшинства для Тулы на смену Канарского вышел Кирилл Зарубин и не позволил больше сопернику забросить.

8:2 — победа тульской команды.

Ирек Галявиев, главный тренер «Академии Михайлова»:

Ирек Галявиев — Счётом доволен, игрой нет. Хотелось целостности все 60 минут, к сожалению, третий период даёт мысли и повод задуматься. Эмоции у ребят в третьем отрезке времени перехлестнули. От этого и стычки были. Считаю, что всё правильно. Парни должны играть друг за друга и никого не давать в обиду, поэтому будем считать, что отрабатывали игру в меньшинстве.

Даниил Жураков, защитник:

Даниил Жураков — Начали матч не очень. Ближе ко второму периоду проснулись и стали играть в комбинационный хоккей, больше остроты пошло. Сначала забросили четыре шайбы за две с половиной минуты, а потом соперник перестроился и начал более активно играть. В третьем периоде пошли ненужные стычки и удаления в зоне атаки, два раза было пять на три, чуть-чуть игра подломалась.

Следующая игра пройдёт 31 января в 19.00 против «Амурских Тигров».