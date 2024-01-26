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Госдума запретила увольнять одиноких родителей

Госдума запретила увольнять одиноких родителей

Соответствующий проект был принят в третьем, последнем чтении.

Государственная Дума поддержала закон, защищающий права родителей-одиночек. Организации не смогут уволить работника, если он один воспитывает ребенка, которому нет 16 лет.

Сейчас Трудовой кодекс запрещает увольнять одиноких матерей и иных лиц, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет. Как сообщает «РБК», изменение норм депутаты обосновали тем, что Семейный кодекс возлагает на родителей обязанность обеспечить получение детьми основного образования. Однако трудности, связанные с этими обязанностями, «непредвиденно, существенно и резко возрастают» при потере дохода у единственного, кто воспитывает ребенка. Парламентарии отметили: обычно дети сдают экзамены о получении общего образования в 16 лет.

«Повышение уровня гарантий при расторжении трудового договора будет распространяться и на супругов граждан — участников специальной военной операции, а также в ряде случаев на их родственников, если те воспитывают ребенка без матери», — сказано в документе.

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