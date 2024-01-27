Туляков приглашают на семинар гендиректора Фонда президентских грантов

В пятницу, 1 февраля, стартует приём заявок на конкурс грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В этот день генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин проведёт тематический семинар.

Кто и с какими проектами может принимать участие в конкурсах Фонда президентских грантов? Какую сумму гранта можно запросить на один проект? Зачем и как разрабатывать социальный проект перед написанием заявки на конкурс? Какие ошибки допускают участники конкурса из года в год и как их избежать?

Ответы на эти и другие вопросы будут даны 1 февраля, в 14.00. Регистрация на семинар проводится до 31 января здесь. Понадобится учётная запись на платформе «Созидатели». Участие бесплатное. Все подробности можно уточнить по электронной почте [email protected].