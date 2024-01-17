В Тульской области пройдут три массовые лыжные гонки

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В феврале и марте в Тульской области пройдут ежегодные массовые лыжные гонки — «Лыжня Веденина», «Лыжня России» и «Ночная лыжная гонка».

Стать их участниками могут любители спорта с любым уровнем подготовки. Старты организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

3 февраля на базе физкультурно-оздоровительного центра «Дубна» состоятся ХХХIV областные соревнования «Лыжня Веденина». Дети будут соревноваться на дистанции 1 км, юноши и девушки — 3 и 5 км, мужчины и женщины — 3, 5 и 10 км. Чтобы принять участие в гонке, можно заранее направить заявку на электронную почту: [email protected] или зарегистрироваться в день старта.

10 февраля в Туле, Новомосковске, Узловой и Киреевске пройдет XLII Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Участники стартуют на дистанциях 1, 3, 5 и 10 км. Для детей будет организован старт на 600 метров. Зарегистрироваться на гонку в Туле можно онлайн по ссылке. Также заявку на участие можно подать:

8 и 9 февраля с 10.00 до 17.00 в конференц-зале на западной трибуне Тульского велотрека (второй этаж);

10 февраля с 9.00 до 10.20 в лыжероллерном центре «Веденино».

На старты в других городах можно зарегистрироваться заранее, направив заявку на электронную почту: в Новомосковске [email protected], в Узловой [email protected], в Киреевске [email protected]. Также регистрация будет доступна непосредственно перед стартом.

2 марта на Косой Горе пройдет атмосферное спортивное событие зимнего сезона — «Ночная лыжная гонка», посвященная памяти ЗМС СССР, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина. Она проводится уже в пятый раз. Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 25 км, а юные спортсмены — 600 м и 2 км. Подать заявку на участие можно заранее по электронному адресу: [email protected] или в день гонки с 15.00 до 16.30 в лыжероллерном центре «Веденино».

Массовые лыжные гонки проводятся бесплатно. Всех участников и гостей спортивных праздников ожидают зрелищные старты, угощения и приятные сюрпризы.

Подробная программа мероприятий будет опубликована на сайте министерства спорта Тульской области.