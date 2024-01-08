В теплотрассе на ул. Ложевой загорелся человек: подробности. Осторожно, фото 18+

Напомним, пожар на теплосетях на ул. Ложевой в районе дома №149 в Туле произошел 7 января около двух часов ночи.

Как стало известно Myslo, по неизвестной причине у находившегося в теплотрассе мужчины без определенного места жительства загорелись ноги.

Приехавшим на место медикам пришлось тушить его снегом.

В результате пострадавший получил ожоги третьей степени 60% тела. Его доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия неясны. Причиной возгорания стало либо неосторожное обращение с огнем самого пострадавшего, либо его подожгли.