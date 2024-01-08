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В теплотрассе на ул. Ложевой загорелся человек: подробности. Осторожно, фото 18+

В теплотрассе на ул. Ложевой загорелся человек: подробности. Осторожно, фото 18+

Мужчина, предварительно без определенного места жительства, находится в больнице с ожогами 60 процентов тела.

Напомним, пожар на теплосетях на ул. Ложевой в районе дома №149 в Туле произошел 7 января около двух часов ночи. 

Как стало известно Myslo, по неизвестной причине у находившегося в теплотрассе мужчины без определенного места жительства загорелись ноги. 

Приехавшим на место медикам пришлось тушить его снегом.

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В результате пострадавший получил ожоги третьей степени 60% тела. Его доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия неясны. Причиной возгорания стало либо неосторожное обращение с огнем самого пострадавшего, либо его подожгли.

 

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