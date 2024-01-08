Пожар в бывшей «Вишенке»: как администрация помогает жителям пострадавших квартир

Во всем доме нет коммуникаций, а некоторые квартиры требуют серьезного восстановления.

Глава городской администрации Илья Беспалов посетил дом на ул. Кирова. В результате пожара в магазине «Вишенка» на первом этаже в доме повреждены почти все квартиры в первом подъезде.

Кроме того, во всем доме сейчас нет коммуникаций.

Илья Беспалов пообщался с жителями дома и обсудил с руководителями профильных управлений предстоящие аварийно-восстановительные работы.

Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев доложил, что жителям оказывается необходимая помощь с переездом или размещением в гостиницах, горячим питанием и вещами первой необходимости.

Как отметил заместитель начальника управления по городскому хозяйству Юрий Михалец, после проведения независимой экспертизы в здании будут выполнены аварийно-восстановительные работы. Илья Беспалов подчеркнул, что их необходимо провести в кратчайшие сроки, чтобы жильцы могли вернуться в свои квартиры.