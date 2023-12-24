Без прав на «семерке» мужа: за ДТП с двумя подростками тулячку приговорили к исправработам

Фото УГИБДД по Тульской области.

Кимовский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 34-летней Олеси Ч. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 264 УК РФ.



Установлено, что 20 июня женщина, не имея водительских прав, взяла «семерку», принадлежавшую ее мужу, и двигалась по проезжей части ул. Свободы в поселке Епифань. На перекрестке она не уступила дорогу мопеду, на котором ехал 17-летний парень и 16-летняя девушка. Произошло ДТП, в котором молодые люди получили тяжелые травмы.



Приговором суда Олеся Ч. признана виновной, ее приговорили к исправительным работам сроком на полтора года с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. А также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.



До суда женщина находилась под стражей, там же она проведет еще несколько дней, пока приговор суда не вступит в законную силу.