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Без прав на «семерке» мужа: за ДТП с двумя подростками тулячку приговорили к исправработам
Фото УГИБДД по Тульской области.

Без прав на «семерке» мужа: за ДТП с двумя подростками тулячку приговорили к исправработам

Полгода назад 34-летняя женщина села за руль без прав и сбила мопед с двумя подростками. 20 декабря ей вынесли приговор.

Кимовский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 34-летней Олеси Ч. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 264 УК РФ. 
 
Установлено, что 20 июня женщина, не имея водительских прав, взяла «семерку», принадлежавшую ее мужу, и двигалась по проезжей части ул. Свободы в поселке Епифань. На перекрестке она не уступила дорогу мопеду, на котором ехал 17-летний парень и 16-летняя девушка. Произошло ДТП, в котором молодые люди получили тяжелые травмы.
 
Приговором суда Олеся Ч. признана виновной, ее приговорили к исправительным работам сроком на полтора года с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. А также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. 
 
До суда женщина находилась под стражей, там же она проведет еще несколько дней, пока приговор суда не вступит в законную силу. 

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Место
Епифань

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