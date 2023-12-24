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Туляков приглашают на выставку «Музыка танца»

Туляков приглашают на выставку «Музыка танца»

Она посвящена памятным монетам, на которых можно проследить тесную связь и переплетение искусств – музыки и танца.

В ДК «Иншинский» открылась фотовыставка Банка России «Музыка танца». Гости увидят увеличенные изображения монет, изготовленных из золота и серебра и тематически связанных с музыкой и танцем.

Среди экспонатов – знаменитая «Кумпарсита» и песни из советских мультфильмов, нежная скрипка и балет «Спартак», зажигательный рок-н-ролл и шаманские ритуалы, марийская волынка и магия татарских мелодий.

Изображение каждой монеты на выставке можно рассмотреть в мельчайших деталях. Стенды подробно рассказывают о каждой монете: год выпуска, материал изготовления, имена художников-медальеров.

Из описания монет можно узнать много интересного о музыке и танцах – кто такой «король скрипки», как появился жанр музыкальной комедии, почему считается, что волынка шувыр обладает магической силой, в каком мультфильме герои танцуют танго, покорившее весь мир.

Ознакомиться с выставкой можно до 18 января по адресу: пос. Иншинский, д. 22.

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Тульская областьИншинский

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