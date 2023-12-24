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В тульском крытом скейт-парке «База» прошли состязания экстремалов: фоторепортаж
Фото Максима Котенева.

В тульском крытом скейт-парке «База» прошли состязания экстремалов: фоторепортаж

Туляки соревновались в экстремальных видах спорта: скейтбординге, скуте и BMX.

Крытый скейт-парк «База» на территории кластера «Октавы» принял 25 участников из Тулы, Новомосковска, Узловой, Москвы, Серпухова и Калуги, из них 5 девушек. 

23 декабря здесь прошли соревнования по скейтбордингу (24 декабря — скут и ВМХ). Организаторы рассказывают:

Дмитрий Серафимов

— В соревнованиях присутствует состязательный дух, а это двигатель прогресса! Рады, что в нашем скейт-парке все проходило в теплой и дружеской атмосфере. Подарки, призы, адреналин и куча позитивных эмоций: вот что получили райдеры и зрители. В ближайшем будущем мы обязательно такие соревнования повторим!

Представляем фоторепортаж с первого дня состязаний.

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