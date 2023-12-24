В тульском крытом скейт-парке «База» прошли состязания экстремалов: фоторепортаж

— В соревнованиях присутствует состязательный дух, а это двигатель прогресса! Рады, что в нашем скейт-парке все проходило в теплой и дружеской атмосфере. Подарки, призы, адреналин и куча позитивных эмоций: вот что получили райдеры и зрители. В ближайшем будущем мы обязательно такие соревнования повторим!