В тульском крытом скейт-парке «База» прошли состязания экстремалов: фоторепортаж

Крытый скейт-парк «База» на территории кластера «Октавы» принял 25 участников из Тулы, Новомосковска, Узловой, Москвы, Серпухова и Калуги, из них 5 девушек.
23 декабря здесь прошли соревнования по скейтбордингу (24 декабря — скут и ВМХ). Организаторы рассказывают:
Дмитрий Серафимов
— В соревнованиях присутствует состязательный дух, а это двигатель прогресса! Рады, что в нашем скейт-парке все проходило в теплой и дружеской атмосфере. Подарки, призы, адреналин и куча позитивных эмоций: вот что получили райдеры и зрители. В ближайшем будущем мы обязательно такие соревнования повторим!
Представляем фоторепортаж с первого дня состязаний.