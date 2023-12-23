Женщина упала на ступеньках почтового отделения в Туле: «Почта России» заплатит компенсацию

В судебном заседании потерпевшая заявила, что 1 декабря 2022 года она выходила из почтового отделения, расположенного она улице Фрунзе. На ступеньках потеряла равновесие и упала.

Из-за полученной травмы долго лечилась и утратила заработок. Кроме этого, женщина отметила, что ей был причинен моральный вред и просила взыскать с АО «Почта России» 500 000 рублей.

Суд постановил возместить ей 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также заплатить за утраченный заработок и расходы на приобретение лекарств — 83 483 рубля.